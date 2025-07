Ricci: "Io come Reijnders? No, abbiamo caratteristiche diverse. Forse non farò dieci gol, ma darò altro alla squadra"

Il nuovo centrocampista del Milan, Samuele Ricci è intervenuto così in conferenza stampa a Casa Milan. Durante la sua presentazione ufficiale, l'ex Empoli e Torino ha parlato così della sua nuova squadra. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Il numero 4 non è un po' troppo impegnativo come numero? Senza fare paragoni calcistici, arrivi in un centrocampo che ha perso Reijnders, che aveva segnato 10 gol. Dove andate a recuperare questi gol?

"Sicuramente è un numero impegnativo, soprattutto in una squadra così. È un numero che hanno vestito tanti campioni, per quanto mi riguarda è un numero che mi rispecchia, è quello che sono io, per come mi comporto e per il mio modo di essere. È un numero impegnativo però farò il massimo per dimostrare di essere all'altezza, ci tengo molto. Sui gol... Cosa ti rispondo (ride, ndr)? Io e Tijjani abbiamo caratteristiche molto differenti, si può dire che ha fatto un grandissimo campionato, è considerato tra i centrocampisti più forti al mondo, però io sono io e non mi piace fare paragoni. Magari non potrò fare 10 gol però sono qui per dare alla squadra".