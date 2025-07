Ricci racconta: "Mi piace giocare sotto pressione, tenere palla ma non troppo. E' una caratteristica che faccio mia"

Il nuovo centrocampista del Milan, Samuele Ricci è intervenuto così in conferenza stampa a Casa Milan. Durante la sua presentazione ufficiale, l'ex Empoli e Torino ha parlato così della sua nuova squadra. Ecco un estratto delle sue parole in conferenza stampa:

Sul giocare sotto pressione:

"È una caratteristica che mi riesce un po' meglio. Mi piace tenere palla, ma non troppo. Da mediano devi fare meno tocchi possibile, e soprattutto cercare di guarda prima la giocata come mi ha detto ieri il Direttore. Uno può essere lento di gambe ma se è veloce di testa può sopperire".

Con Dimarco e Bastoni, tuoi compagni in Nazionale, hai parlato anche della possibilità Inter?

"No, sinceramente no. Non ho mai parlato con Dimarco e Bastoni. Ho un bellissimo rapporto in Nazionale ma non abbiamo mai parlato di Inter".

Andreazzoli ci ha detto che puoi migliorare nella verticalità. Sei d'accordo?

"Sì, mister Andreazzoli non sbaglia mai. È una caratteristiche che devo migliorare molto, è fondamentale per i centrocampisti. Il passaggio in verticale ti fa fare la differenza. Ci sto lavorando come sto lavorando su tantissimi altri aspetti".