Ricci rivela: "Da bambino simpatizzavo per il Milan"

Samuele Ricci, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del suo trasferimento dal Torino al Milan: "Passare al Milan è stato bellissimo. Ringrazio il presidente Cairo, la società e tutto il mondo Torino che mi hanno subito accolto come un figlio e mi hanno dato la possibilità di arrivare qua. E poi naturalmente ringrazio il Milan per aver creduto in me. Se sento qualche ex compagno del Toro? Sì, spesso. Ho chiesto loro come stanno andando le cose con il nuovo mister e ho parlato con qualche membro dello staff sanitario. Ho un bel rapporto con i miei ex compagni e questa è la cosa che mi fa più piacere".

Il centrocampista italiano ha poi risposto così alla domanda su per chi tifasse da bambino: "Simpatizzavo per il Milan" ha rivelato Ricci. L'ex Torino ha poi commentato così il momento del Diavolo: "Sono solo amichevoli e quindi si tratta di impegni che fanno testo fino a un certo punto. Sia nel bene sia nel male. In più, a livello di preparazione, siamo carichi. Ciò premesso, direi che servono per dare un’impronta iniziale, per costruire qualcosa di importante e per mettere minuti nelle gambe. È fondamentale che tutti siano a disposizione e che ci sforziamo di fare quello che l’allenatore ci chiede".