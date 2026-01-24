Ricci si candida per una maglia da titolare contro la Roma

Massimiliano Allegri ha diversi dubbi di formazione in vista della sfida di domani sera contro la Roma. Il tecnico rossonero starebbe infatti valutando soluzioni nuove anche in mediana, con Modric e Rabiot certi di un posto da titolare a differenza di Youssouf Fofana, in ballottaggio con Samuele Ricci.

Il centrocampista italiano è in costante crescita, e la sua prestazione nel secondo tempo di Milan-Lecce ha convinto Massimiliano Allegri al punto da valutarne seriamente l'impiego dal primo minuto contro la Roma. Ricci, a differenza di Fofana, garantirebbe maggiore equilibrio alla squadra, soprattutto nella fase di non possesso, aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo in un campo ostico come quello dell'Olimpico.