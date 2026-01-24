Voeller: "Il gioco del Milan è ideale per Fullkrug. Penso che entrambi ne guadagneranno da questa unione"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex Roma Rudi Voeller, oggi direttore della Nazionale tedesca, ha parlato di un suo connazionale oggi protagonista al Milan, Niclas Fullkrug, che si sta conquistando l'affetto dei propri tifosi dopo un arrivo sotto traccia.

Fa più bene Füllkrug al Milan o il Milan a Füllkrug?

"Tutti e due ne guadagneranno, era il momento giusto per questa unione. Il Milan ha pensato di prendere un centravanti puro perché serviva a Allegri anche un certo tipo di giocatore, ma per Fülle questo è stato un regalo. C’erano anche squadre di Bundesliga interessate, però il Milan è sempre il Milan. Passi dal West Ham che gioca per non retrocedere a una squadra di prestigio e che è in lotta anche per lo scudetto in Italia. E poi il gioco del Milan per lui è ideale".

Perché?

"Ho visto la partita con il Lecce e gli ho anche mandato un messaggio per complimentarmi dopo il gol. Gli esterni giocano per lui, per la sua potenza di testa. Niclas può avere molte possibilità per segnare anche se resta in campo pochi minuti. Speriamo che continui così".