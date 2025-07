Ricci traccia il primo obiettivo: "Dobbiamo tornare in Europa, ma pensare giorno dopo giorno, l'ha detto anche il mister"

Il nuovo centrocampista del Milan, Samuele Ricci è intervenuto così in conferenza stampa a Casa Milan. Durante la sua presentazione ufficiale, l'ex Empoli e Torino ha parlato così della sua nuova squadra. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Ti sei fatto un'idea sugli obiettivi a breve e lungo termine?

"Ho sempre cercato, all'interno della mia carriera, di progredire step by step, senza mai fare il passo più lungo della gamba. Questo è un punto di partenza, voglio fare bene qua, cercare di dare il massimo qua per tutti i tifosi. Io in primis, ma anche gli altri compagni, bisogna meritarsi l'entusiasmo dei tifosi dopo stagioni di alti e bassi. L'obiettivo principale è quello di tornare in Europa, per il resto la cosa migliore sia quella di pensare giorno dopo giorno, ce l'ha detto anche il mister. Poi alla fine dell'anno vedremo. Penso che qua sia il posto giusto per tornare al vertice, l'ambizione è la parola migliore, quella più presente".

Gattuso ti ha parlato del Milan? Il tuo allenatore delle Giovanili dell'Empoli ha detto che non ti abbattevi dopo le "cazziate":

"Gattuso non mi ha parlato del Milan, è stata una chiacchierata velocissima. Buscè l'ho sentito ieri, ho letto le sue parole su di me. Lo ringrazio molto, mi ha fatto crescere tanto. Quello che hai detto fa parte del mio modo di essere: quello che mi veniva detto dal mister sapevo che non era per cazziarmi ma per farmi crescere. È un aspetto fondamentale prendere il meglio di quello che ti viene detto per migliorarsi".