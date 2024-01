Ricompare l'asterisco: la classifica di Serie A dopo 21 giornate

vedi letture

In attesa dei quattro recuperi, legati alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, questa domenica si sono giocate altrettante gare valide per il 21° turno di Serie A. Balzo importantissimo della Juventus, che espugnando Lecce ha superato provvisoriamente l'Inter in vetta alla classifica. La Salernitana ultima ha perso contro il Genoa, mentre l'Empoli di Nicola ha spazzato via il Monza. Molto bene anche il Frosinone, che ha ribaltato il Cagliari. Di seguito la graduatoria aggiornata.

Juventus 52

Inter 51*

Milan 45

Fiorentina 34*

Atalanta 33*

Lazio 33*

Bologna 32*

Roma 32

Napoli 31*

Torino 28*

Genoa 25

Monza 25

Frosinone 22

Lecce 21

Sassuolo 19*

Udinese 18

Cagliari 18

Hellas Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12

*Una partita in meno