Rigore Pisa, Marelli: "Episodio che mi lascia un po' perplesso. Il braccio è a chiudersi, mi lascia molti dubbi"
MilanNews.it
Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, parla del rigore assegnato al Pisa per un tocco con il braccio di De Winter. Grandi proteste dei rossoneri per un movimento che sembrava congruo e naturale. Queste le sue parole:
“Episodio che mi lascia un po’ perplesso. È vero che il braccio è molto largo e al momento del contatto non è aderente al corpo, ma dobbiamo considerare il fatto di un braccio a chiudersi: il movimento è verso la figura e non verso il pallone. Per tanto questo episodio mi lascia molti dubbi. Ma se fossi stato un varista non sarei intervenuto: episodio dubbio, ma non chiaro ed evidente errore. Episodio che lascia dubbi ma non una visione chiara per tutti”.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
