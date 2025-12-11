Verso Milan-Sassuolo: un solo successo rossonero a San Siro negli ultimi cinque precedenti in A

vedi letture

Domenica alle 12.30 il Milan ospiterà il Sassuolo a San Siro. Negli ultimi cinque precedenti in Serie A giocati a Milano tra le due squadre, i rossoneri hanno vinto una sola volta, il 30 dicembre 2023 (1-0 grazie ad un gol di Christian Pulisic). Nelle altre quattro partite, il bilancio è stato di un pareggio e tre successi della formazione emiliana.

Questi gli ultmi cinque precedenti a San Siro tra Milan e Sassuolo in Serie A:

Stagione 19/20, 15 dicembre 2019: Milan-Sassuolo 0-0

Stagione 20/21, 21 aprile 2021: Milan-Sassuolo 1-2

Stagione 21/22, 28 novembre 2021: Milan-Sassuolo 1-3

Stagione 22/23, 29 gennaio 2023: Milan-Sassuolo 2-5

Stagione 23/24, 30 dicembre 2023: Milan-Sassuolo 1-0

