Modric parla del suo momento: "Mi sento bene fisicamente e mentalmente"

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - "Allegri è un grande allenatore, è un vincente. Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni": sono le parole che Luka Modric rivolge al tecnico del Milan Massimiliano Allegri dal palco sei Gazzetta Award a cui è andato il riconoscimento "Premio Leggenda". "Io mi sento bene - aggiunge Modric - mi piace quello che faccio. Mi sento bene fisicamente mentalmente, mi sto divertendo e tutto sta andando bene. Spero di continuare così. Sto facendo un buon lavoro con il Milan, uno dei miei club favoriti. Da bambino sognavo di giocare per questa grande squadra". (ANSA).