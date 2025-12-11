Gli allievi del Master UEFA Pro a lezione da Allegri: uno stage di due giorni a Milanello

Come riporta il sito della FIGC, ieri e oggi gli allievi del corso per allenatori UEFA Pro sono stati ospiti a Milanello per uno stage: "Due giorni dai ‘primi della classe’: ieri e oggi gli allievi del corso per allenatori UEFA Pro – il massimo livello formativo per i tecnici – sono stati ospiti del Milan per uno stage.

Sono stati due giorni di confronto in aula e di visione delle sedute di allenamento, per scoprire dal vivo le metodologie di lavoro dei rossoneri. Ad accogliere gli aspiranti tecnici UEFA Pro e a rispondere alle loro domande e curiosità, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri; a tenere una lezione sono stati anche i preparatori del club, Simone Folletti ed Enrico Maffei.

Gli allievi del corso UEFA Pro sono stati accompagnati a Milanello dal direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, dal segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, e dal docente Ferretto Ferretti".