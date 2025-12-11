Arbitri Serie A: Crezzini per il Milan e Sozza per il Napoli

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - L'Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 15/a giornata di Serie A. Sarà Valerio Crezzini il direttore di gara di Milan-Sassuolo, in programma domenica alle 12.30 mentre toccherà a Simone Sozza la partita dell'altra capolista, Udinese-Napoli, prevista per domenica alle 15. Nel pomeriggio, alle 18, Genoa-Inter sarà arbitrata da Daniele Doveri. (ANSA).