Allegri ritrova il Sassuolo: una sconfitta nel 2014 gli costò la panchina

di Federico Calabrese

Massimiliano Allegri si prepara a ritrovare il Sassuolo da allenatore del Milan nella prossima giornata di Serie A,  il14 dicembre, in quella che rappresenta una sorta di rivincita simbolica dopo il suo famoso esonero nel gennaio 2014 proprio in seguito a una sconfitta per 4-3 contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

La partita assume così un significato storico e sportivo particolare per Allegri, che torna ad affrontare proprio quella squadra che, con una memorabile prestazione, segnò indirettamente la fine della sua prima esperienza a Milano oltre undici anni fa.