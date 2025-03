Rigore sbagliato, Conceiçao: "Pulisic ha voluto dare fiducia al suo compagno che non segna da un po’ di settimane… Segno di uno spogliatoio unito"

vedi letture

Sergio Conceiçao ha parlato a DAZN al termine di Napoli-Milan 2-1. Queste le sue dichiarazioni:

Sui tanti rigori sbagliati… Chi doveva calciare?

“Ci sono tre giocatori che definiamo per battere e si allenano. Pulisic per dare fiducia al suo compagno che non segna da un po’ di settimane… Sappiamo come sono le cose. Non sta a me dire qualcosa ai giocatori, sono loro tre che decidono in base a come si sentono. Ma questo è un buon segno, è il segno di uno spogliatoio unito. C’è la coscienza che dovevamo fare di più nei primi 25 minuti, c’è grande frustrazione perché non meritavamo questa sconfitta”.