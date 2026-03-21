Rigore Torino, Allegri sbotta con Doveri: "Io ci provo a stare calmo ma così mi fate passare la voglia. Io smetto di allenare"

Rigore Torino, Allegri sbotta con Doveri: "Io ci provo a stare calmo ma così mi fate passare la voglia. Io smetto di allenare"MilanNews.it
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Oggi alle 19:46News
di Manuel Del Vecchio

"Io ci provo a stare calmo ma così mi fate passare la voglia. Io smetto di allenare". Questo il virgolettato di Max Allegri, riportato da Federica Zille su DAZN, dopo che l'arbitro Fourneau è andato all'OFR su segnalazione del VAR Nasca per un contatto tra Simeone e Pavlovic in area. Il tecnico rossonero, come tutti, non ha capito la decisione della squadra arbitrale ed è andato a dirlo, con la solita ironia, al quarto uomo Doveri.