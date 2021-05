Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu, anche senza Champions le proposte restano valide

Come riferito dal Corriere dello Sport, con o senza Champions League i piani del Milan per i rinnovi di contratto di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu non cambieranno. Le proposte fatte ai giocatori resteranno valide in ogni caso ma non aumenteranno, e la scelta se rinnovare o no sarà loro. Per non rimanere scoperto, il club sta già lavorando alle alternative.