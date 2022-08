Rinnovo Kalulu, la società riprenderà i discorsi al termine del mercato

MilanNews.it

Non solo Tomori, anche il compagno di reparto Pierre Kalulu ha come obiettivo il rinnovo di contratto con il Milan. La volontà di proseguire insieme c'è chiaramente da entrambe le parti e il Milan riprenderà le discussioni con giocatore e suo entourage al termine della sessione di mercato. Nel caso del difensore francese non è tanto una questione di scadenze, dal momento che il contratto in essere scade nel 2025, ma di adeguamento. Kalulu, secondo le indiscrezioni, passerà dal guadagnare almeno 2 milioni rispetto ai 400mila euro percepiti in questo momento.