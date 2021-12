Rinnovo Theo, QS: "Prime discussioni con l'agente: si tratta per prolungare al 2026"

Sulle pagine del QS si fa il punto sul rinnovo di Theo Hernandez con il Milan. Sull'esterno francese si sono già mossi da tempo i grandi club d’Europa (Paris Saint-Germain e Manchester City su tutti), ma il Milan non ha nessuna intenzione di cedere: non a caso sono partite le prime discussioni con Garcia Quilon, il suo agente, per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2024 fino al 2026, con naturale adeguamento dell’attuale stipendio del giocatore (oggi fermo a 1,5 milioni all’anno). Di certo, però, dal canto suo Theo Hernandez è chiamato a dare segnali convincenti in campo.