Rio Ave-Milan 10-11 dcr, il video dell'infinita serie di rigori

Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato il video con l'infinita e folle serie di calci di rigore contro il Rio Ave, con i rossoneri usciti vincitori dopo 24 penalty complessivi tirati. Decisiva la parata di Donnarumma su Santos.

Who said you could go to bed before watching this ⤵️



Qualcuno pensava di andare a dormire senza rivedersi la serie 🅘🅝🅕🅘🅝🅘🅣🅐 dei calci di rigore? ⤵️#RioAveMilan #UEL #SempreMilan pic.twitter.com/TDJABBrFzV