Ripartono le coppe europee: il prossimo avversario del Milan in A gioca giovedì

Dopo la pausa natalizia e l'inizio del nuovo anno, tornano le coppe europee: tra oggi, domani e giovedì si giocano i turni decisivi delle League Phase di Champions ed Europa League. Per la terza competizione, la Conference League, si tornerà in campo direttamente ai playoff a metà febbraio. Oggi saranno due le italiane in campo, Inter e Napoli. Mercoledì in Champions toccherà a Juventus e Atalanta. Infine il giovedì saranno di scena il Bologna ma soprattutto la Roma, prossima avversaria del Milan in campionato, che affronterà lo Stoccarda.

LE PARTITE DELLE ITALIANE

Champions League

oggi, ore 21: Inter-Arsenal

oggi, ore 21: Copenaghen-Napoli

domani, ore 21: Juventus-Benfica

domani, ore 21: Atalanta-Athletic Club

Europa League

giovedì, ore 18.45: Bologna-Celtic

giovedì, ore 21: Roma-Stoccarda