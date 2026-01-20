Ripartono le coppe europee: il prossimo avversario del Milan in A gioca giovedì
Dopo la pausa natalizia e l'inizio del nuovo anno, tornano le coppe europee: tra oggi, domani e giovedì si giocano i turni decisivi delle League Phase di Champions ed Europa League. Per la terza competizione, la Conference League, si tornerà in campo direttamente ai playoff a metà febbraio. Oggi saranno due le italiane in campo, Inter e Napoli. Mercoledì in Champions toccherà a Juventus e Atalanta. Infine il giovedì saranno di scena il Bologna ma soprattutto la Roma, prossima avversaria del Milan in campionato, che affronterà lo Stoccarda.
LE PARTITE DELLE ITALIANE
Champions League
oggi, ore 21: Inter-Arsenal
oggi, ore 21: Copenaghen-Napoli
domani, ore 21: Juventus-Benfica
domani, ore 21: Atalanta-Athletic Club
Europa League
giovedì, ore 18.45: Bologna-Celtic
giovedì, ore 21: Roma-Stoccarda
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan