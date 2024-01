Rivera racconta: "Saremmo stati insieme bene al Milan: ha scelto Cagliari per amore"

Gianni Rivera e Gigi Riva sono stati rivali per una vita in campo, anche nell'assegnazione del Pallone d'Oro come quando nel 1969 il rossonero vinse di pochi voti sulla leggenda del Cagliari. Rivera questa mattina è stato intervistato da La Stampa e ha voluto ricordare Riva all'indomani della sua morte avvenuta per complicazioni al cuore nell'Ospedale di Cagliari.

Il racconto di Rivera su Riva: "Stavamo bene insieme in azzurro e lo saremmo stati al Milan, solo che lui non ci è voluto venire. Peccato sarebbe stato divertente. Credo sia l'unico che ha bloccato un trasferimento, forse più di uno. Non voleva proprio muoversi. Era straordinario e sarebbe stato grande ovunque. Ha scelto di esserlo unicamente a Cagliari, per amore. Per il resto c'era l'Italia. Erano anni in cui essere bandiere era spontaneo: c'era un senso di identità con la propria squadra e di convivenza con i tifosi. Ha scelto Cagliari, inutile stare a chiedersi se".