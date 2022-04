Rivera: "Sarà un finale molto equilibrato. Quando il Milan perde non lo vedo mai..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La leggenda rossonere Gianni Rivera è stata velocemente intercettata ai microfoni di Sky Sport 24 nel pomeriggio di mercoledì. Rivera ha detto la sua sul finale di stagione che aspetta il Milan: "Ci sono ancora troppe partite per poter dire qualcosa. Sarà un finale molto equilibrato come è stato fino ad oggi, non so se il Napoli si inserirà ancora". Poi, Rivera si è lasciato andare a una battuta sulla sconfitta di ieri contro l'Inter: "Quando perde il Milan, non lo vedo mai…".