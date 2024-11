RLC: "Corso pochi rischi ma non abbastanza pericolosi. Urge lavorare su questo equilibrio"

vedi letture

Nel post partita di Milan-Juventus di ieri sera, la sfida è terminata con uno scialbo 0-0, Ruben Loftus-Cheek si è fermato in mix zone per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Queste le dichiarazioni dell’inglese riportate da Andersinho Marques per Rede 98.

“Penso che oggi (ieri, ndr) avevamo bisogno di migliorare nel trovare il giusto equilibrio tra difendere e fermare la Juve e creare invece le nostre occasioni per segnare. Oggi non abbiamo corso rischi e abbiamo difeso molto bene, ma alla fine non penso che siamo stati abbastanza pericolosi nella loro metà campo per andare a vincere la partita. Dobbiamo trovare questo equilibrio, analizzeremo la partita a Milanello e ci lavoreremo su”.

Ora c'è lo Slovan Bratislava in Champions: “Dobbiamo continuare con questa forma in Champions League. Abbiamo giocato a Madrid, è stata una partita fantastica, dobbiamo avere ancora questa fiducia e andare lì a fare quello che dobbiamo fare. Saremo pronti”.

La classifica però al momento in Serie A non è positiva... “Dobbiamo pensare partita per partita. Non ci fa bene sprecare energie vedendo e pensando a quello che fanno le altre squadre. Dobbiamo concentrarci su di noi e migliorare come squadra, perché abbiamo giocatori fantastici e dobbiamo mettere insieme le cose per fare un buon calcio. C’è sicuramente margine per migliorare ma dobbiamo concentrarci su di noi e pensare partita dopo partita”.