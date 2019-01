RMC SPORT - Cerruti: "Il Milan si è mosso meglio di tutti sul mercato"

A RMC Sport Live Show è il momento del giornalista e opinionista Alberto Cerruti. Ecco le sue parole sul mercato invernale: "Il Milan si è mosso meglio di tutti, prima con Paquetà e poi Piatek. Poi ottima Fiorentina, con Muriel che si è inserito subito. Roma flop? E’ il mercato dell’estate, no questo. C’era il rischio di peggiorare ancora. Non si possono cedere giocatori di personalità come Alisson, Strootman e Nainggolan per prendere punti interrogativi come Pastore. Ma flop anche la Juve, che deve prevedere che i difensori hanno una certa età e sono a rischio. Non si può perdere Benatia e prendere Caceres. Piuttosto si doveva motivare e tenere Benatia".