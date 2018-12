RMC SPORT - Fedele: "Europa League? Il Milan ha fatto il peggio di quello che poteva fare"

Furio Fedele, intervenuto a RMC Sport, ha commentato l'eliminazione del Milan dall'Europa League: "Si sa benissimo quando si va a giocare in determinati campi si usano stratagemmi di qualsiasi genere. La verità è che il Milan ha fatto il peggio di quello che poteva fare, aveva a disposizione tre risultati, è riuscita a centrare l'unico risultato che non andava bene. Un'eliminazione che fa pensare e crea ulteriore sconforto per quanto riguarda i primi passi del Milan di Elliott e della situazione di Gattuso".