RMC SPORT - Sacchi: "Giovani in Italia? Bisogna essere fiduciosi: crederci di più e investire"

Raggiunto dai microfoni di RMC Sport all’evento “Sport Movies e Tv Festival”, l’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha parlato così del calcio italiano.

Sui giovani in Italia: “Bisogna essere fiduciosi. Il pessimismo non porta nulla, porta solo disgregazione. Serve essere ottimisti, credere, investire di più, lavorare e cercare di rinnovarsi. In questo facciamo fatica”

La Juventus? “Parte con un grande vantaggio. Ha grandi giocatori, è un grande club e ha un grande allenatore che ha valore. C’è molta differenza con le altre squadre che non hanno ancora un club così e neanche i giocatori di quel valore. Anche gli altri allenatori sono in difficoltà”

Il Napoli come unica anti-Juve? “Non è detto, credo che non ci siano antagoniste la Juventus mi sembra superiore. Nel calcio non si può mai dire. Ancelotti sta lavorando bene, come lavorava bene Sarri. Mi piace il gioco del Napoli, che rischia, che è protagonista e da emozioni. Lo sta facendo bene con giocatori e un club non pari alla Juventus”