Robinho e la vita nel carcere: "La domenica gioco a calcio"

Oggi alle 12:50News
di Federico Calabrese

Robinho, ex calciatore del Milan, sta scontando una pena di 9 anni dopo una condanna per violenza sessuale di gruppo. In un video diffuso da un’organizzazione no-profit a sostegno del sistema giudiziario locale, Robinho ha ribadito di vivere come qualsiasi altro detenuto.

Queste le sue dichiarazioni: “È tutto uguale per tutti. Non ho mai mangiato cibo diverso, né ricevuto trattamenti speciali. Quando non lavoriamo, la domenica possiamo giocare a calcio. Faccio ciò che fanno tutti gli altri”. 