Rocchi: "Col VAR ridotti gli errori arbitrali dell'86%"

"Abbiamo ridotto almeno l'86 per cento degli errori che ci sarebbero stati senza la tecnologia". Nel corso della conferenza stampa di fine stagione, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, ha analizzato l'impatto del VAR sulle decisioni degli arbitri: "Arrivare al cento per cento sarebbe bello, ovvio, ma non credo ci si possa riuscire". In totale, sulle 370 gare di Serie A analizzate - manca l'ultima giornata - i check (cioè i controlli ufficiali) sono stati 2066, che hanno portato a 128 interventi del VAR: soltanto in quattro occasioni la decisione dell'arbitro di campo non è stata modificata dopo l'on field review. Secondo i dati dell'AIA, vi sarebbero stati 128 errori senza VAR, mentre con il VAR sono scesi appena a 18.