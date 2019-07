Rodrigo Caio ancora accostato all'Italia, potrebbe finire alla Roma

Nell'inverno del 2018, il profilo di Rodrigo Caio, difensore all'epoca del San Paolo, era stato a lungo accostato al Milan come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Il classe 1993 si trasferì poi al Flamengo ma ora potrebbe ritornare in orbita italiana. Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa, infatti, il brasiliano potrebbe essere inserito nella trattativa per il passaggio di Gerson al Flamengo, come contropartita.