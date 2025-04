Roma e Juventus non si fanno male: un gol per tempo all'Olimpico

Finisce in parità il secondo big match domenicale del 31° turno di Serie A Enilive. Roma e Juventus pareggiano 1-1, segnando una rete per tempo e di fatto rimanendo entrambe in corsa per il sogno Champions League anche se con il rischio di veder scappare via il Bologna nell'eventualità di una vittoria nel posticipo del lunedì contro il Napoli. Vanno avanti prima i bianconeri di Tudor con un gran gol di Manuel Locatelli sul finire del primo tempo. A inizio ripresa è Shomurodov a riacciuffare la partita per i giallorossi.

Si riporta di seguito il programma della 31esima giornata di Serie A:

04/04/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese 1-0

05/04/2025 Sabato 15.00 Monza-Como 1-3

05/04/2025 Sabato 18.00 Parma-Inter 2-2

05/04/2025 Sabato 20.45 Milan-Fiorentina 2-2

06/04/2025 Domenica 12.30 Lecce-Venezia 1-1

06/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Cagliari 0-0

06/04/2025 Domenica 15.00 Torino-Hellas Verona 1-1

06/04/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio 0-1

06/04/2025 Domenica 20.45 Roma-Juventus 1-1

07/04/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Napoli (DAZN)