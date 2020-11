Roma femminile, Bavagnoli sfida il Milan: "Gara importantissima, servono coraggio e solidità"

Betty Bavagnoli, allenatrice della squadra di calcio femminile della Roma, ha parlato a RomaTv in vista della sfida di campionato contro il Milan, prevista per domani pomeriggio: "Ci stiamo preparando molto bene per questa nuova sfida importantissima, come abbiamo fatto anche la scorsa settimana, perché siamo consapevoli di incontrare una grandissima squadra".