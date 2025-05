Roma-Milan, Gimenez a MTV: "Dobbiamo dare un senso alla stagione, c'è l'Europa in palio"

Santiago Gimenez questa sera gioca titolare all'Olimpico contro la Roma. Ecco le sue parole a Milan TV a pochi minuti dal calcio d'inizio:

"Dobbiamo lasciare tutto sul campo, abbiamo la possibilità di dare un senso alla stagione, con la possibilità di andare in Europa. La Roma l'ho affrontata quando ero al Feyenoord, ma siamo il Milan e dovremo cercare di imporci, senza spaventarci".

L'attaccante messicano, grande investimento del mercato invernale, è costato al Diavolo circa 30 milioni di euro, ma, dopo un periodo iniziale in cui sembrava essersi preso la squadra sulle spalle, ha perso posizioni nelle gerarchie di Sergio Conceicao. L'ex Feyenoord infatti non gioca titolare dal 15 marzo, quando i rossoneri vinsero in rimonta 2-1 contro il Como. Oggi per lui è dunque un'occasione anche in vista della prossima stagione, per mandare un segnale chiaro alla dirigenza e ai tifosi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-MILAN

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Paredes, Kone; Soule, Shomurodov, Saelemaekers. A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Saud, Hummels, Dybala, Nelsson, Gourna Douath, Salah, Balsanzi, Pisilli, Sangare, El Shaarawy. All. Claudio Ranieri

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Joao Felix; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Thiaw, Florenzi, Emerson Royal, Terracciano, Fofana, Leao, Sottil, Abraham, Jovic, Camarda. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

ASSISTENTI: Carbone e Del Giovane.

IV UFFICIALE: Massimi.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Dionisi.