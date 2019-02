Boston contro New York, Raptor Group contro Elliott Management. In altre parole, Fames Pallotta contro Paul e Gordon Singer. Come riporta Tuttosport, Roma-Milan è il “derby dei due fondi”. Una sorta di versione calcistica del Super Bowl. I due club hanno un obiettivo in comune: il quarto posto, ultimo gradino utile per assicurarsi l’accesso alla prossima Champions League.