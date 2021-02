Roma-Milan, nella passata stagione rossoneri sconfitti per 2-1

Nella passata stagione, il Milan perse a Roma contro la squadra allenata da Paulo Fonseca per 2-1. Era il 27 ottobre 2019, e Stefano Pioli, era arrivato da poco sulla panchina rossonera al posto di Marco Giampaolo. La Roma andò in vantaggio con Edin Dzeko (che domani sarà assente per infortunio) nel primo tempo. A inizio ripresa, il Milan pareggiò con Theo Hernandez, ma pochi minuti dopo, Nicolò Zaniolo (anch’egli non ci sarà domani) fissò il punteggio sul definitivo 2-1.