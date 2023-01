Roma, Mourinho su Zaniolo: "Ho la sensazione che l'1 febbraio sarà ancora qui"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Roma, José Mourinho, è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare il caso Zaniolo: "Per me ha parlato il direttore, l’importante è aver vinto la partita e aver fatto Ho la mia opinione, la mia sensazione è che il 1 febbraio sarà qua. Il mercato è aperto, lui ha voglia di andare. Che passo indietro? Ha manifestato la voglia di andare via, ma non è detto che vada via".