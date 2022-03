Romagnoli-Kessie: entrambi in scadenza ma con una grande differenza

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il popolo rossonero appare clemente con Alessio Romagnoli, nonostante il capitano sia in scadenza di contratto come Kessie. Questo perché c’è una bella differenza tra i due casi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la frenata su Romagnoli è chiaramente legata alla scelta del Milan di proporre al difensore un rinnovo in forte ribasso (da 6 a 2.8 più premi). Nel frattempo, il giocatore, a differenza di Kessie, ha evitato uscite di qualsiasi genere sull’argomento, lasciando aperta la porta a un possibile prolungamento. Segnali di fedeltà, scrive la rosea, che permettono a tutti di vivere questa fase senza particolari condizionamenti.