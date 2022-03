Romagnoli out, tocca a Kalulu: una garanzia per Pioli

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'assenza di Romagnoli spiana la strada a Kalulu, che a Napoli giocherà nuovamente al fianco di Tomori. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il francese è ormai il jolly della difesa. Pierre in questa stagione ha già messo insieme 25 presenze: 17 in campionato, con un assist e due sole ammonizioni, cinque in Champions League e 3 in Coppa Italia. Mister Pioli si fida del ragazzo.