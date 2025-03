Rosa forte e conti a posto. Così può nascere l'Allegri bis al Milan

vedi letture

Le strade di Allegri ed il Milan potrebbero incrociarsi nuovamente al termine di questa stagione. Gli esperti Fonseca e Conceiçao sono miseramente falliti, motivo per il quale il Diavolo questa volta punterà su un allenatore in grado di dargli garanzie, di risultati e non solo, che in questa stagione sono mancate. Anche fin troppo.

Per questo motivo la scelta potrebbe ricadere proprio su Massimiliano Allegri, il cui curriculum parla da solo. Scrive questa La Gazzetta dello Sport che il tecnico livornese sarebbe già indiavolato, desideroso di tornare a lavorare a Milanello a più di 10 anni dall'ultima volta. Ed a detta della rosea, e dello stesso allenatore, questo ritorno potrebbe non essere un fallimento rispetto a quello alla Juventus per due motivi in particolare.

Primo: la rosa e forte e non c'è bisogno di ritoccarla più di tanto, anche se ovviamente qualcosa dal calciomercato arriverà. Secondo, e forse quello più importante, i conti sono a posto. Tornato alla Juventus, Allegri si era ritrovato coinvolto nelle difficoltà economiche successive a operazioni di mercato troppo onerose che avevano poi portato al caso plusvalenze, mentre al Milan il bilancio da due stagioni si chiude in attivo.