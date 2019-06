Rossoneri in nazionale: 87' per Rodriguez, solo panchina per Paquetà e Zapata

Niente da fare per la Svizzera, che dopo il ko con il Portogallo (1-3) ha perso anche la finale per il terzo posto nella Nations League. Con l'Inghilterra, a Guimaraes, sono stati decisi in negativo i calci di rigore: dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, dal dischetto l'errore di Drmic al primo tiro ad oltranza è stato fatale per la Nazionale di Rodriguez. Ricardo, in particolare, è partito titolare e ha giocato fino all'87', lasciando il posto proprio a Drmic.

Amichevoli, invece, per il Brasile di Paquetá e la Colombia di Zapata. Sia Lucas che Cristian sono rimasti in panchina e le loro squadre, in vista della Coppa America, hanno vinto agevolmente: la Seleçao ha rifilato un netto 7-0 all'Honduras (in dieci dal 29'), i Cafeteros hanno piegato 3-0 il Perù (in dieci dal 55').