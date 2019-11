Rossoneri in nazionale: capitan Calhanoglu in campo 60' contro Andorra

Con gli impegni delle varie Nazionali ormai agli sgoccioli, in questa terza sosta stagionale verso il termine, nella serata di domenica è tornato in azione Çalhanoğlu. La sua Turchia, già matematicamente qualificata all'Europeo 2020, ha giocato ad Andorra battendo i padroni di casa per 2-0 grazie alla doppietta nel primo tempo di Unal.

Il raddoppio della squadra del CT Güneş è arrivato su calcio di rigore ed è stato proprio Hakan, capitano nella gara dell'Estadi Nacional, a servire una bella palla in profondità al compagno poi atterrato in area dal portiere avversario. Çalha, titolare come mezzala nel 3-5-2, ha giocato fino al 60'. Così la Turchia sale a 23 punti dopo dieci giornate, restando al secondo posto del Gruppo H.