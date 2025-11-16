Rossoneri in nazionale: oggi in campo Leao, Maignan, Nkunku, Ricci, Gabbia e Pavlovic

di Manuel Del Vecchio

Questi i rossoneri impegnati oggi con le rispettive nazionali:

Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia)
Azerbaigian-Francia, domenica 16 novembre ore 18.00, Baku - Qualificazioni Mondiali 2026

Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia)
Italia-Norvegia, domenica 16 novembre ore 20.45, Milano - Qualificazioni Mondiali 2026

Strahinja Pavlović (Serbia)
Serbia-Lettonia, domenica 16 novembre ore 18.00, Leskovac - Qualificazioni Mondiali 2026

Rafael Leão (Portogallo)
Portogallo-Armenia, domenica 16 novembre ore 15.00, Porto - Qualificazioni Mondiali 2026