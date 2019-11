Rossoneri in nazionale: Romagnoli ancora in gol, vittorie anche per Rodriguez, Krunic e Bennacer

A un mese dal suo primo gol ufficiale in maglia azzurra, Alessio Romagnoli si ripete: dopo aver segnato al Liechtenstein il 15 ottobre scorso a Vaduz, ieri sera ha preso parte alla goleada azzurra mettendo la firma sul gol del 6-0. 9-1 sull'Armenia il rotondo risultato finale a favore dell'Italia, che chiude il girone di qualificazione a punteggio pieno con 10 vittorie in 10 partite. In panchina invece Gigio Donnarumma, in porta il ct Mancini ha schierato Sirigu prima e Meret poi. Tra i rossoneri, in campo anche Ricardo Rodríguez in un'altrettanto larga vittoria della Svizzera: 6-1 il risultato finale su Gibilterra, con il nostro laterale mancino in campo per tutti e 90 i minuti. Gli elvetici chiudono il proprio girone in testa con 18 punti.

Una Bosnia largamente rimaneggiata chiude il suo cammino con una vittoria per 3-0 sul Liechtenstein. Il ct Robert Prosinečki ha concesso del riposo a Rade Krunić che, dopo i 90 minuti disputati nella sconfitta contro l'Italia, ha guardato dalla panchina il successo dei suoi. Altra gioia invece per Ismaël Bennacer, come sempre perno del centrocampo dell'Algeria: vittoria di misura ma fondamentale sul Botswana nella seconda giornata del Gupoo H di qualificazione alla Coppa d'Africa 2021. Decisivo al 15' del primo tempo il gol di Belaili.