Rossoneri in nazionale, Thiaw batte l'Italia

Tre rossoneri impegnati sabato sera in incontri amichevoli con le rispettive nazionali. Pierre Kalulu ha difeso la maglia dell'Under 21 francese nella sfida dei giovani transalpini alla Norvegia - terminata 1-1. Malick Thiaw, invece, è sceso in campo da titolare nella vittoria per 4-2 della Germania Under 21 sull'Italia. Il difensore classe 2001 di Pioli, inoltre, ha indossato la fascia di capitano durante il match di Ancona ed ha dovuto fronteggiare un altro rossonero tra le fila degli azzurrini, Lorenzo Colombo - centravanti in prestito al Lecce dal Milan. Impegnato nell'amichevole di Malmö con la propria nazionale maggiore, Ismaël Bennacer ha infine guidato il centrocampo della propria rappresentativa per tutto l'arco dei 90 minuti nella sconfitta (2-0) patita dall'Algeria per mano della Svezia.