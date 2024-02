Rossoneri in prestito, le pagelle di Pellegrino dopo l'Inter: tris di insufficienze

Ieri sera la Salernitana è stata sconfitta nettamente dall'Inter. Il risultato finale è stato senza appello: 4-0 e i nerazzurri hanno messo ormai una mano sulla vittoria dello scudetto con il vantaggio che è aumentato su Juventus e Milan, con anche una partita da recuperare fra una decina di giorni. Nella gara di San Siro che si è disputata ieri sera, in campo c'era anche Marco Pellegrino, difensore argentino di proprietà del Milan e prestato ai campani nel corso della sessione invernale di mercato. Una gara non memorabile per il sudamericano, almeno stando a leggere le pagelle di oggi.

La Gazzetta dello Sport ci va giù duro e giudica Pellegrino con un 4.5: "Poteva giocare questa partita vestito da rossonero, ma forse è meglio che nessun tifoso milanista lo abbia visto all'opera". Lo stesso voto viene dato da Tuttosport con il seguente giudizio: "Non è da meglio rispetto ai compagni di reparto". Il tris di 4.5 è completato dal Corriere dello Sport: "Imbarazzi a ripetizione, quando l’Inter comprime la Salernitana nei suoi venti metri. Così anche lui viene tritato".