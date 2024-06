Rossoneri in vacanza, Gabbia ha scelto la "Grande Mela"

Dopo una stagione intensa ed a tratti anche complicata, i giocatori del Milan non impegnati con le rispettive Nazionali si stanno godendo delle comunque meritate vacanze insieme alle proprie famiglie prima di tornare a lavoro in vista della preparazione della prossima stagione.

Uno dei primi rossoneri ad uscire allo scoperto è stato il difensore Matteo Gabbia, che nelle scorse ore ha pubblicato sui propri canali social una simpatica foto che lo vede immortalato su una moto d'acqua poco fuori dal porto di una delle città più suggestive ed importanti del mondo, New York. Gabbia ha dunque scelto la "Grande Mela" per passare queste vacanze, optando dunque per un qualcosa di più dinamico rispetto alla solita meta di mare per ricaricare le energie.

Paulo Fonseca ripartirà anche da Gabbia: i numeri del difensore rossonero nella passata stagione

Dopo essere stato in prestito per sei mesi al Villarreal, Matteo Gabbia a gennaio è tornato al Milan per un'emergenza in difesa che difatti ha costretto il Diavolo a richiamarlo. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure l'italiano è rientrato dall'esperienza spagnola maturato sotto ogni punto di vista, al punto che Stefano Pioli ha fatto a meno di lui solo in due occasioni, una per turnover l'altra per squalifica. A conferma della crescita di Matteo Gabbia i numeri registrati in questa seconda parte di stagione dal difensore del Milan, che ha collezionato 25 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 1808' impreziositi da 3 gol ed un assist.