Royal festeggia la doppietta di Leao: "Ti meriti il meglio, fratello"

vedi letture

Il Milan esce deluso dall'Unipol Domus di Cagliari per non aver conquistato i tre punti, svaniti sul destro al volo di Zappa all'89esimo che ha inchiodato il punteggio sul 3-3. I rossoneri però ritrovano un Leao concreto e finalizzatore, che aveva ribaltato la partita con due bei gol. Tutta la squadra è decisamente contenta per Rafa, come dimostra il post social di Emerson Royal: "Sempre insieme. Felice per te, ti meriti tutto il meglio fratello”.