Rudi Garcia, ex tecnico del Lille, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Champions League in programma con il Chelsea soffermandosi anche su Sven Botman, difensore centrale su cui è forte l'interesse del Milan: "Botman? Può giocare ovunque, sia in Italia che altrove".