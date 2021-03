S. Rossi: "Il record di imbattibilità? Mi dispiace che non appartenga più a noi"

Sebastiano Rossi, intervenuto sul canale Twitch del Milan, ha parlato del suo record di imbattibilità, superato da Gianluigi Buffon: "Sono ricordi, a meno non piace molto viverne. E' stato indimenticabile, in 90.000 in piedi ad applaudire, non me l'aspettavo. Mi è dispiaciuto che quel record non appartenga più a noi, ma da sportivo sono contento ce l'abbia Buffon dopo che io l'ho tolto a Zoff".