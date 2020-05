Sabatini: "Ibra al Bologna? Magari, ma non ci credo molto"

Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche del Bologna e del Montréal Impact, intervenuto su Sky Sport 24 ha parlato della possibilità Zlatan Ibrahimovic per il club allenato da Sinisa Mihajlović: “È una cosa che si può sviluppare solo attraverso un solido rapporto di amicizia e stima reciproca. Un’operazione di mercato che possa riguardare Ibrahimovic non è alla portata del Bologna, cioè non è strategica. Lo sarebbe perché Ibrahimovic farebbe crescere sicuramente tutti i giocatori intorno a lui, e quindi magari. Ma non ci credo molto”.