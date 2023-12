Sabatini innamorato di Pulisic: "Lo stop contro il Frosinone vale come tre vittorie per 4-0"

vedi letture

L'impatto di Christian Pulisic, arrivato in estate dal Chelsea per 20 milioni di euro, con il mondo Milan è stato più che notevole. Lo statunitense ha inciso non solo per i buoni numeri, 5 gol finora in Serie A, ma anche per lo spessore tecnico e tattico. Sempre dentro la partita, sempre pronto ad essere tra i più pericolosi, come dimostrato anche nell'ultima uscita contro il Frosinone: senza Leao è sicuramente lui la stella della squadra.

Il direttore Walter Sabatini, intervistato da Cronache di Spogliatoio, lo riempie di complimenti: “Basterebbe dire, al di la dei numeri che sono eccellenti, lo stop che ha fatto sul lancio di Maignan… Da solo quel gesto conta quanto tre vittorie per 4-0. È stata una cosa veramente… Talmente plastica, bella, perfida direi. Perché un avversario contro uno stop così non sa quale strumento o arma giocare. Perché uno stop così a seguire, senza perdere un milligrammo di velocità, anzi incrementando la velocità dopo lo stop è veramente un gesto improprio, un’arma impropria”.